„Rahva teenrid“: Keskerakonnal võib tekkida kiusatus lahendada rahamured ebaausalt 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon nõudel peab Keskerakond tagastama riigieelarvesse 220 000 eurot, mis saadi keelatud annetusena. Teatavasti soovis erakond seda maksta osade kaupa, kuna sedalaadi raha Keskerakonnal ei ole korraga kuskilt võtta. Lisaks sellele on võimalus, et reklaamiärimees Paavo Pettai hakkab kohtu kaudu nõudma Keskerakonnalt 1,28 miljonit eurot.

Postimehe arvamustoimetuse juhi Peeter Helme sõnul võivad rahalised nõuded viia Keskerakonna vanade ja ebaausate võtete juurde. „Majandusraskused on selline ohutuluke /…/, et kas ei teki kiusatus vaadata, et äkki saab kuidagi teistmoodi nendest asjadest üle?“