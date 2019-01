FOTOD | Lõuna-Korea poistebändi BTS fännid kogunesid Vabaduse väljakul 

BTS on esimene Korea ansambel, mis on USAs staadionikontserdi välja müünud ja Billboardi edetabeli esikohale tõusnud. Neist on saanud maailma edukaim poistebänd. Korea popmuusika ehk K-pop on aga traditsiooniliselt koreakeelne ja seetõttu võib nende säärast ülemaailmset tähelendu veidi imeks panna.