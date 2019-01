HELENI BEEBIBLOGI | Ma polnud enne näinud, et kuuvanune beebi võib olla ärkvel nii, et suust üldse häält ei tuleks 

Mina olin kohanud enda ja mõne sõbranna beebit, kellega polnud nii lihtne, et pane lihtsalt kuhugi ja küll ta magama jääb. Seevastu saan beebid nüüdsete kogemuste järgi kahte gruppi jaotada: lihtsad beebid ja rasked beebid. Mul on olnud võimalus kohata ka ühte rahulikku beebit. Ühe mu sõbranna beebi oli kuuajane, kui ta palus mul last hoidma tulla, kuni ta ise poes käib. Koos minuga oli ka Carmen, kes oli tissi abiga magama kussutatud. Vaatasin kuuvanuse beebiga kahekesi tõtt, kes lamas rahulikult voodis, silmad pärani. Ma ei suutnud seda uskuda! Ma polnud enne näinud, et kuuvanune beebi võib olla ärkvel nii, et suust üldse häält ei tuleks! Carmenil kostus sellises vanuses suust igasuguseid helisid, peamiseks oli hüsteeriline nutt. Kui ta ei nutnud, käis punnitamine massiivse jorinaga. Selle lõpus oli alati suur vääksatus. Kui ta imekombel ei jorisenud (mida ei juhtu eriti siiani), siis ta lällas. Iga häälitsusega kaasnes muidugi ka vehklemine.