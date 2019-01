VILLE ARIKE | Kas tõepoolest uss majas ehk mis Rapla korvpallimeeskonnas juhtus? 

Ta ütles Eesti Päevalehele: „2017. aasta suvel sain klubi juhilt kirja, mis pani pikalt mõtlema, kas jätkata või mitte. See kiri oli ikka päris jõhker. /---/

Võtsin tiimi ussi. Seepärast polnud juba eelmine hooaeg meeskond minu nägu. Me polnud enam füüsiliselt nii tugevad, et oleks vastased sellega ära tapnud.“ Aga ta lisas ka, et tänab klubi võimaluse eest pikka aega seal töötada.

Mis siis tegelikult juhtus? Rapla meeskonnas jätkavad persoonid ei taha musta pesu pesta. „Tahaks selle juhtumiga väärikalt hakkama saada ja edasi minna,“ ütleb klubijuht Jaak Karp.

Kuusmaa märkis intervjuus, et igaüks loeb ridade vahelt välja, kellest jutt käib. Kuivõrd eelmise peatreeneri jutu suurim murekoht seisnes üldkehalises ettevalmistuses, luges korvpalliüldsus ridade vahelt välja, et ussiks on peetud selle lõigu eest vastutavat Indrek Ruutu. Ruut ei soovinud kirjatükile omapoolset vastust anda.

Kõik need aastad Kuusmaa kõrval abitreenerina töötanud ja nüüd peatreeneriks saanud Toomas Annuk tõdes: teda üllatas Kuusmaa väide, et klubis ei sobinud koostööd teha ja seetõttu jääb ta nüüd suvel kõrvale U20 koondise tegemistest, ehkki varem oli meeste vahel säärane kokkulepe olemas. Kuusmaa on tänavu U20 vanuseklassi peatreener. Annuk märkis, et temal polnud Rapla-aastate jooksul Kuusmaaga probleeme.

Üldiselt jääb säärastes olukordades tõde kuhugi vahepeale ja kui püüda erinevatest kildudest mosaiik kokku panna, tundub nüüdki niimoodi.

Et Kuusmaa pole maailma kõige lihtsam persoon, on teada juba tema mängija-aastatest. Mitte kõige sõbralikumalt lõppes käesoleva kümnendi esimesel poolel tema teekond BC Kalev/Cramos ja nüüd ka Raplas. Tippspordi tegemiseks peadki muidugi olema parajalt kõva kivi.