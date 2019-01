Lõuna-Korea poistebänd BTS võidab südameid ja muudab elusid 

Igal ajastul on oma iidolid. Praegu vallutab muusikamaailmas südameid K-popp ehk Korea räpisugemetega popmuusika. Selle kuulsaim ja armastatuim esindaja on Lõuna-Korea seitsmeliikmeline poistebänd BTS, kes tegi debüüdi viis aastat tagasi lauluga „No More Dream.“ Et Korea poisid on ka Eesti vallutanud, näitab fakt, et täna Coca-Cola Plazas ekraanile jõudva BTSi kontsertfilmi „BTS World Tour Love Yourself in Seoul“ kõik piletid olid juba päevi varem välja müüdud.