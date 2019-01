TOP 5 | Tim Bluz Eesti Muusikaauhinna gala kostüümidest: tundus, et kõik leppisid päev enne kokku, et tullakse mustas 

„Zara kostüümid on punasel vaibal suureks trendiks, mis on vastuvõetamatu – välja arvatud juhul, kui kandja on brändi ametlik esindaja, aga selliseid meil ei ole. See ei tähenda, et üks show on kuidagi nõrgem kui teine. EMA gala oli ikka tipptasemel Eesti üritus, väga suurejooneline show, säravad seltskonnategelased, mõnus kodumaine muusika ja minu meelest parimad õhtujuhid, keda viimastel aastatel näinud oleme. Kuid Grammydega seda siiski võrrelda ei saa. Isegi kui hakkaksime seda tegema, oleks see väljaspool konteksti täiesti mõttetu,” sõnab Tim, et peame alati arvestama oma võimalustega ning meie meelelahutusmaailma reaalsusega.

„Enamik külalisi suutis sel aastal siiski väga stiilseid komplekte kokku panna ja mõnusaid kombinatsioone leida, nii et üldmulje on siiski hea ja totaalselt katastroofilisi valikuid peaaegu polnud. Kuid samas ei olnud EMA punasel vaibal 100% korralikku popstaari look’i. Kui Kerli ja Tommy Cash oleksid Eestis olnud ning Anu Saagim poleks meelelahutusmaailmast lahkunud, oleks punane vaip natuke särtsakam ja ekstravagantsem olnud,” leiab Tim.

Järgnevalt on ära toodud Tim Bluzi viis lemmikkostüümi Eesti Muusikaauhindade galalt.

Laura Prits ja Josh Twist Erlend Štaub

Laura Prits ja produtsent lavanimega Josh Twist olid kahtlemata minu lemmikud fashionista’d. Neid ühendab kirg eksperimenteerida ja vabadusiha. Nad mõtlevad originaalselt ning ei karda reegleid rikkuda, mis eristab neid teistest. On alati huvitav vaadata, kuidas nad omavahel harmoneeruvad, aga samal ajal rõhutavad oma isikupära ning ei kaota oma individuaalsust. Joshi natuke lohakas lauvärv oli kirss tordil. See rikastas suurepäraselt tervikut ja andis tema ainulaadsele komplektile viimase lihvi. Samas tegi Laura targalt, et otsustas oma mahlakat look’i liigse meigiga mitte raskendada. Loovus ja ekstravagantsus olid meeste seas täiesti puudu. See oli vaieldamatult kõige julgem ja loomingulisem kostüüm selle aasta EMA galal. Mul on väga hea meel ja uhkus hinges, et meil on Eestis sellised artistid.

Nublu Erlend Štaub