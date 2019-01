Teadlaste nipid edukaks aastaks: veebruaris säästa, oktoobris otsi armastust  

Paljud meist kurdavad jaanuaris meeleolulangust, kuid tegelikult pole uurimused suurema osal inimestest müütilist talvenorgu kinnitanud, märgib Daily Mail. Jaanuar on loodud üleüldiseks restardiks, sest Ameerika teadlaste andmeil on meie aju külma ilmaga loomingulisem ja leidlikum. Tänu uusaastalubadustele oleme muutusteks motiveeritumad.

Kevade tulek peaks küll tuju tõstma, kuid mitmed uurimused näitavad, et märtsis on nukruse ja väsimuse (ning paraku ka enesetappude) kõrgaeg. Võimalik, et põhjuseks on D-vitamiini ja teiste heaolukemikaalide nappus. Ka aju on märtsis kõige passiivsem.