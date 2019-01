Taxify on blokeerinud Mupo telefoninumbrid, et nad ei saaks juhtide tegevust kontrollida 

Tänases Raadio 2 “Tehnikakodanikud” saates väitis liikluskindlustuse fondi (LKF) juht Mart Jesse, et Taxify on asunud piirama Taxify üle järelevalve teostamist. Kuigi raadiosaates tõi Taxify kaasasutaja Martin Villig välja, et tema ei ole kuulnud, et nad millegi taolisega tegeleksid. Ettevõtte kõneisik Karin Kase kinnitas, et nad on telefoninumbreid blokeerinud, mille seas on ka mupo numbreid.

Mupo juht Aivar Toompere kommenteeris, et Taxify pole linnale olnud vastutulelik partner sõidukikaartide kontrollimiseks, kirjutab Delfi.

Toompere teatas lühikommentaaris, et mupo ei sega kuidagi Taxify tööd. "Vastupidi, mupo kontroll keskendub just nendele juhtidele, kellel puudub sõidukikaart, aga kes on tehnoloogia platvormil aktiivsed," sõnas Toompere.

"Kui Taxify väidab, et see segab nende tööd, siis on nad oma tegevusega libedale teele astunud. Süüdistuste toon mupo aadressil näitab, et Taxify ei soovigi oma teenuste kvaliteeti parandada," lõpetas Toompere lühidalt.