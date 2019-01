Juhtkiri | Kes kaitseb õpetajat? 

Pole mõtet mainidagi, et noored ei taha õpetajaks minna ja pensioniealiste ning –eelikutest pedagoogide osakaal on väga suur. Isegi palkade järk-järguline tõstmine pole suutnud õpetajaametit piisavalt väärtustada. Kuid kõige ehmatavam on õpetajate kannatamine nii õpilaste kui lapsevanemate surve all. Õpetajasse kui teenindajasse suhtumise juured ulatuvad juba veerand sajandi tagusesse üleminekuaega, kui lugupidamise asemel hakati õpetajale pretensioone esitama ja teda alavääristama, hullematel juhtudel teda sõimama ning esinenud on füüsilisi konfliktegi. Krooniline alamakstus aitas mõjusalt kaasa õpetajatöö prestiiži langusele.

Et probleemiga tegeleda, tuleb esmalt tunnistada, et koolikiusamise üks liik on ka õpetajate väärkohtlemine. Õpilased on teavitustöö tulemusena vägagi teadlikud oma õigustest, mitte aga niipalju kohustustest. Kui politseil on voli talle allumatuid seaduslikult korrale kutsuda, siis koolil need võimalused seni puuduvad peale hea sõnaga mõjutamise. Mida teha aga siis, kui hea sõna võimalused näivad olevat ammendunud? Juhtumite allaneelamise või mahavaikimise asemel anda asjale vagu vanastigi ametlik käik, vajadusel kaasata politseigi? Viimase piirini viidud õpetaja töölt lahkumise korral on astutud järjekordne samm kooli kui institutsiooni allakäigul.