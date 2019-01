AASTA PARIMAD: vaata, millised on Õhtulehe Kirjastuse aasta parimad lood, fotod ja videod 

See lugu kirjutas end ise, ülepabistava ema närvide rahustuseks. Üritasin kõigest väest võtta arvesse, et erilisused on ju igaühel ning et mu Väike Prints on tegelikult teel olukorrani, kui tema erilisus pole enam takistus, vaid boonus. Nüüd võib öelda, et kõik, mille eest ma vargsi loos palve esitasin, on tõeks saanud: pojale meeldib koolis väga, õpetaja on imeline ning kool ka. Erinevalt minust läheb ta iga päev sinna rõõmuga ja 15 minutit varem. Aga see on juba uus lugu. MANONA PARIS

Vahel, kui mõte kipub uitama rajale, et olümpiamängud on (Eestis) ülehaibitud võistlus, siis meenutan lugu, kuidas ma väga toore suvereporterina pidin Gerd Kanterile helistama. Tol momendil tajusin iga keharakuga, et sõnal „olümpiavõitja“ on tohutu jõud. Vahest suuremgi kui Mart Seimil või Siim Rastil. Et see ikkagi on vähe erilisem tiitel kui tippsportlane või Eesti koondislane. Tagantjärele vaadates polnud ju mingit põhjust nii hirmsasti pabistada ja peljata toda pisikest telefonikõnet. Aga süüdi oligi auväärne tiitel, olümpiavõitja. See vormis Kanterist minu peas automaatselt kellegi püha ja suursuguse, kelle jutule igal matsil asja pole. Nagu selgus, eksisin rängalt. Kanter, Eesti rahva kangelane, oli väga normaalne mees. Heas mõttes tavaline vestluspartner, mitte üleolev, nagu auhinnakapp lubaks. Too kogemus võttis tulevikuks nii mõnegi pinge maha. Et suva need uhked tiitlid, kui oled ise viisakas, siis on seda ka olümpiavõitjad ja maailmameistrid. Siiani on see paika pidanud. MART TREIAL