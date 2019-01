Anvelt: spekulatsioonid on vaenlaste kättemaks 

Tipp-poliitikast taandunud Anvelti sõnul hakkasid eelmise aasta suvel-sügisel tulema signaalid jõustruktuuridest, et kuritegeliku maailma esindajad on loonud endale MTÜ, mis kaitseb nende õigusi kõikvõimalike vaenlaste vastu. Anvelt oli üks neist, keda kuritegelik maailm on pidanud enda vaenlaseks.

Endise poliitiku hinnangul oleksid ajakirjanikud pidanud olema materjali suhtes kriitilisemad. „Suve lõpus hoiatati ajakirjanikke kapo poolt, et sellised asjad toimuvad. Oli mingi peatoimetajate ja uurivate ajakirjanike kokkusaamine. Mina seal ei osalenud, aga seal räägiti, et ajakirjanikele üritatakse kurjategijate poolt ette lükata materjale, mis võiksid olla kellegi suhtes kompromiteerivad. Mul on ka paberil skeem, milles on kirjas, justkui ma juhiks allilma.“

Üldiselt ei üllatanud Anvelti lood, mis on käesoleval nädalal, eeskätt Eesti Ekspressis, tema kohta ilmunud. „Ajakirjanikud on ka ise küsinud. Ütlesin, et kui on soovi, siis te peate kirjutama, aga te peate aru saama, et keegi on siin süsteemis, näiteks selle sama kirjutamise eest, ka mingeid rahasid saanud.“

Ühtlasi tõi Anvelt eraldi välja „Radari“ endise peatoimetaja Marii Karelli rolli kogu Ekspressi loos. Teatavasti on „Radari“ peatoimetaja nüüd Anvelti abikaasa Kärt Anvelt ning Karell tegutseb portaalis Geenius. „Mingil määral initsieeris seda infooperatsiooni, kuid ei julgenud ise lõpuni viia, Marii Karell , Kärdi eelkäija. Ma natukene kahtlen tema aususes,“ rääkis Anvelt, viidates Karelli lahkumisele „Radarist“.

Karell ütles ERRi uudisteportaalile, et Anvelti väited on nii absurdsed, et ta ei soovi neid lähemalt kommenteerida.

Saates märkis Anvelt, et kui ta oleks millegi kriminaalsega hakkama saanud, oleksid jõustruktuurid ta koduuksel, sest viimastele on kõik, mis on ka ajakirjanduses ilmunud, teada. „See on kindlasti kleepimise kaste. Ütlen veelkord, enamus ajakirjanikke ei läinud selle konksu otsa. Aga oli selge, kelle poolt see oli juhitud.“