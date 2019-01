Kas poliitikute jagelemine kurnab asjatult õiguskaitseorganeid? 

Indrek Tarand ähvardab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhte kohtuga, kui nood ei lükka ümber tema kohta käivaid valeväiteid. EKRE esimehe Mart Helme sõnul on Tarandi jutt appikarje tähelepanu saamiseks. Erakond on nõus kohtusse minema. Tegemist on viimaste ähvardustega EKRE ja Tarandi tülis, mis algas mullu novembris Toompea lossi ees. Sellest saadik on mõlemad osapooled teinud politseile ja prokuratuurile üksjagu avaldusi.