ÜLE 5300 KIIRUSEÜLETAMISE AASTAS: kas väljakutsele kihutav alarmsõiduk peab trahvi maksma? 

Kui aga vaadata kõiki Eesti teedel vuravaid sõidukeid, siis saatis PPA mullu välja 113 120 trahviteadet – põhjusel, et kiiruskaamera tuvastas lubatud sõidukiiruse ületamise. „Seda on 5646 hoiatustrahvi võrra vähem kui 2017. aastal. Pea viiendik trahviteadetest edastati välismaa registreerimismärkidega sõidukitele. Enim trahve määrati juulis ja augustis. Suurem osa rikkumisi pannakse toime kohtades, kus suurim lubatud sõidukiirus on 50 või 70 km/h,“ selgitab Prikk. „Suur osa hoiatustrahve on vahemikus 9–18 eurot. Kõige rohkem kiiruseületamisi pannakse toime kella 16–19. Kasutusel on 67 mõõtekabiini ja -posti, millest neljas – Puhu, Kiia, Libatse ja Rannu –, mõõdetakse kiirust mõlemas suunas.“