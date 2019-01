Top | Siim riigikokku, Randjärv vallavanemaks 

Enim on üldsusel trollimisega hambus nii EKRE kui Kremli vastavad tegelased. Kuid topeltkonto on ka sotside juhil Jevgeni Ossinovskil isiklikult – Eugenius Tremula nime all. Samuti ei kuulu mitte üksnes sotside ridadesse, vaid hoiab enda käes ka välisministri portfelli Eesti netimanipuleerimise grand old man ja mentor Sven Mikser, kes hääletas küsitlusel tollal veel keskerakondlasena üle 400 korra oma partei kasuks. Mikseri usinus tuli talle vaid kasuks, kui vaadata ta hilisemat karjääri.