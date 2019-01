LÕPUKS OMETI: Kreeka valitsus lubab Makedoonial uue nime võtta, lihtrahvas aga protestib 

Võib tunduda kummaline, et Kreeka ei luba teisel riigil võtta sellist nime, nagu nood heaks arvavad. Kuid kreeklaste vaenulikkus makedoonlaste nimeotsingul on pika ja keerulise ajalooga.

Ööl vastu 25. jaanuarigi täitusid Ateena tänavad tuhandete tigedate protestijatega, kes skandeerisid, et termin „Makedoonia“ tohib tähistada ainult ning igavesti ainult Kreeka piirkonda Makedooniat. Hoolimata sellest, et ülejäänud maailma rahvasuus kutsutakse ametlikult Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia nime kandvat riiki ikka Makedooniaks. Asi on põhimõtteline.