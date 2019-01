LÕPUKS OMETI! Kreeka valitsus lubab Makedoonial uue nime võtta 

Võib tunduda kummaline, et Kreeka ei luba teisel riigil võtta sellist nime, nagu nood heaks arvavad. Kuid kreeklaste vaenulikkus makedoonlaste nimeotsingul on pika ja keerulise ajalooga.

Debatt Kreeka parlamendis võttis 38 tundi. Poolt hääletas 153, vastu 146 saadikut. BBC vahendab, et Makedoonia on nimeleppe juba varasemalt ratifitseerinud.

Kreekas protestisid tuhanded inimesed põhjanaabri nimevahetuse vastu AP/Scanpix

Kreeklased väidavad, et ei taha Makedooniale nime loovutada, kuna too võib hakata Kreekale territoriaalseid nõudmisi esitama. Tõepoolest, eelmise sajandi algul oli Balkani kommunistide idee nn Ühendatud Makedooniast vägagi aktuaalne. 1948. aasta järel, mil kommunistid Kreeka kodusõja kaotasid, kadus huvi ka Makedoonia ühendamise vastu. Makedoonia 1991. aastal vastu võetud põhiseaduse kahes paragrahvis on kirjas, et Makedoonia Vabariik huvitub etniliste makedoonlaste käekäigust muudes riikides ning vajadusel ka aitab nende kultuuritegevust. Kreeklased tõlgendavad seda vaenulikuna.

Ametlikult ei ole Makedoonia riik muidugi huvitatud Põhja-Kreeka vallutamisest. Makedoonia-nimeline maakond on ka Bulgaarias, keda Makedoonia Vabariigi nimi erinevalt Kreekast ei häiri.

„Makedoonia pole müügiks! Tsipras on müügiks!“ Meeleavaldajate arvates tähistab „Makedoonia“ vaid piirkonda Kreekas AP/Scanpix