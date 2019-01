KARJÄÄRI OHVER: muusikalilegend vajab kuuldeaparaati 

70aastane lauljanna nimetab end oma karjääri ohvriks. Ta on muusikatööstuses tegutsenud üle 55 aasta ning vali muusika ja kõrvaklappide kasutamine on Elaine'i kuulmise peale hakanud. Ometi esineb ta vapralt edasi. The Suni teatel on Paige seni peitnud kuulmisaparaadi oma juuste varju, kuid hiljutisel tennisemängul pälvis see fotograafi tähelepanu.

Kõrvakuulmise hääbumist on tunnistanud ka The Who rokkar Pete Townshend ja Eric Clapton, probleeme on olnud ka Bonol. AC/DC lauljal Brian Johnsonil käskisid arstid päevapealt esinemine lõpetada, et ta päris kurdiks ei jääks.