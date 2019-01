Elu Kärt Anvelt: "Kui minust poleks saanud ajakirjanikku, oleks minust saanud kriminaalpolitseinik." Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga:

Erki Pärnaku

„Mul on nii meeles need külmad talvepäevad, mil me ootasime koos teiste ajakirjanikega Kadriorus, kas president Lennart Meri nimetab ametisse uue ministri või mitte. Meid ei kutsutud lossi, et oodake siin sees, ei – kirjatsurad olid väljas. Seisimegi siis õues ja soojendasime käsi just kohale toodud ministrikandidaadi auto kapotil,“ meenutab staažikas poliitikaajakirjanik, nüüdne telemagasini „Radar“ peatoimetaja Kärt Anvelt žurnalistitööd 1990ndail.