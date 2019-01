VIDEO | 158 km/h kihutanud juhi vabandus: auto kogus allamäge sõites hoogu! 

"On ilmselge, et talvisel maanteel ei ole sellise kiirusega sõitmine kuidagi õigustatav ja rumal tegu oli ülimalt ohtlik nii autojuhile endale kui teistele liiklejatele," kirjutab Põhja prefektuur Facebookis.

Tulemus on see, et välismaalt pärit mees peab arestimajas kuus päeva oma teo üle järele mõtlema. Samuti võttis kohus temalt Eestis autojuhtimise õiguse pooleks aastaks.