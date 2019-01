Seltskond Seitsmeaastane Beyoncé nägi välja täpselt nagu tema tütar praegu Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga:

Beyoncé, Blue Ivy ja Jay mullu jaanuaris. AFP/Scanpix

Beyoncé Knowlesi ja Jay-Z esiktütar Blue Ivy sai jaanuari algul juba seitsmeaastaseks. Fännid on märganud, et tüdruk on emaga väga sarnane.