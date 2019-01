PantherMedia/Scanpix

Soola on neetud piisavalt palju valgeks surmaks, mida kasutatakse veidi liiga palju. Soolamisharjumusi aitab kontrolli alla tuua arusaam, et igal toidul on oma soolatüüp, mistõttu võiks kodus olla vähemalt kolme tüüpi soola. Edasi loe SIIT