GALERII | Eesti Ajaloomuuseumis selgusid Muuseumirotid 

„Eesti Vabariigi juubeliaasta oli Eesti muuseumide jaoks erakordselt toimekas ning rikas näituste ja muude sündmuste poolest nii kodus kui ka kaugemal, seega latt on seatud erakordselt kõrgele,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar. „Muuseumid kui meie kultuuripärandi hoidjad aitavad ühendada meie rikast pärandit tänapäevaga ja mõtestada meie identiteeti. Nii oleme juubeliaastal tänu Ajaloomuuseumi vastsele püsinäitusele mõtestanud lugusid meie inimeste elust, oma riigi sünnist, kaotamisest ja taassünnist. Samuti oleme tutvustanud erakordselt ambitsioonika rahvusvahelise näituseprojektiga Tallinnast pärit renessansiajastu maalikunstnikku Michel Sittowit. Menu ja erakordne tähelepanu kõnelevad iseenda eest – see on suur tunnustus ja kinnitus, et meie muuseumid on maailma tipus,“ lisas Saar.

„Muuseumiroti auhind on imetore tunnustus kogu Eesti Ajaloomuuseumile ja sellele suurele meeskonnale, kes näituse „Minu vaba riik“ juures nii nõu kui jõuga abiks olid. Eriti hea meel on, et Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitus pälvis meie muuseumimaastiku olulisima auhinna. Sellest tähtsam on vaid meie külastajate tunnustus, sest rahvast täis muuseum on see, mis teeb südame rõõmsaks ja aitab meil edasi liikuda. Tulge muuseumisse!“ ütles Inge Laurik-Tedre, Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektor ja parima püsinäituse tiitli pälvinud ekspositsiooni „Minu vaba riik“ üks peakuraatoritest.