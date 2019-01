Seisukoht Seisukoht | Uuendused on ägedad! Katharina Toomemets, Elu toimetuse päevauudiste juht , täna, 16:14 Jaga:

Martin Ahven

Juba järgmisel nädalal läheb käima selleaastane „Eesti laulu“ võistlus, kui Tartus peetakse maha poolfinaalid. Juba see on uudne, et poolfinaalid Tallinnast välja kolivad, kuid sedapuhku toimuvad need ka otsesaadetena. Varem on poolfinaalide esitused telemajas salvestatud, kuid nüüd saavad artistid juba kohe näidata, milleks nad otsesaate situatsioonis võimelised on.