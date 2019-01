Eesti uudised MUINSUSKAITSE: ootamatud arheoloogilised leiud pole Kalev Spa remonti takistanud Juhan Haravee , täna, 14:12 Jaga:

KERKIB KOHINAL: Kalev Spa peaaegu kaks aastat kestnud remont peaks märtsis lõppema. Kas see lubadus vett peab, nagu uuendatud basseingi, saame varsti näha. Martin Ahven

Pealinna spordiüldsus ootab pikisilmi Tallinna südames Aia tänaval asuva Kalev Spa remondi lõppu. Kunagi Kalevi keskujulana tuntud hoones asus mäletatavasti Tallinna ainuke 50 m pikkune bassein. Kärsitute suplejate ja muude kehakultuurlaste kõrvu on ulatunud kõmu, et remont on takerdunud basseini alt lagedale tulnud ajaloolisele müürijupile. Kas kuuldusel on tõepõhi all?