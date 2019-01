Vau! Eurovisioni lauluvõistluse õhtujuht on supermodell Bar Rafaeli 

Eurovision toimub Tel Avivis 14., 16. ja 18. mail. Õhtujuhtideks on kaks naist ja kaks meest. Üks õhtujuht on Bar Rafaeli. Rafaeli on ilmakuulus supermodell. Ta on juhtinud telesaateid, nende hulgas ka Iisraeli versiooni saatest „X-Factor“.