FBI arreteeris legendaarse poliitikastrateegi ja Trumpi vana sõbra 

Stone'i vastu esitasid uurijad seitse süüdistust. Need on osaks eriprokurör Muelleri uurimisest, milles uuritakse Trumpi presidendikampaania seoseid Vene võimudega. ABC News spekuleerib, et süüdistused võivad olla seotud kahtlusega, et Stone suhtles WikiLeaksi asutaja Julian Assange'iga ning Stone võis olla Trumpi rivaali Hillary Clintoni andmelekke taga.

Veteranstrateegi enda sõnul oli just tema see, kes Trumpi valimiskeerisesse meelitas ning tänu kellele Trump nüüd Ühendriikide presidendi ametis istub. Lühikest aega töötas ta ka Trumpi presidendikampaania heaks nõunikuna. Mõnevõrra ekstsentriline kuju on poliitikas niite tõmmanud juba aastakümneid, väidetavalt on Stone'i seljale tätoveeritud president Richard Nixoni nägu. Omamoodi või mitte, kuid Roger Stone on Ameerika poliitika telgitaguste üks mõjukamaid isikuid.