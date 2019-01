Jessica Biel kahetseb noorpõlve seksikat riietust 

Teismelisena peresarjast „Seitsmes taevas“ esile kerkinud näitlejatar (36) mõistab end sõnul, et selline käitumine on 20. eluaastates tüüpiline. „Aga ma oleksn võinud eri siluette katsetada ja mitte kogu aeg nii seksikas olla. Kui vaadata mõningaid mu varasemaid [rõiva]valikuid, poleks ehk pidanud kogu aeg kehakuju rõhutama."

Koos abikaasa Justin Timberlake'iga kolmeaastast poega Silast kasvatav Jessica nendib, et naiselike aksessuaaridega, näiteks kottide ja kingadega harjumine võttis tal veidi aega. Nüüd naudib ta peohetkedel seda, et tavapärase teksade-tossude asemel saab ta midagi pöörast kanda. „Mood on lõbus, sest võid olla ühel hetkel üks ja teisel midagi hoopis muud.“