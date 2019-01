HAIHTUVAD PAKID: kui tihti saadetised Eestis kaduma lähevad

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv sõnas, et statistikat nad kadunud pakkide kohta ei tee. „Arvestades kogumahtusid, on saadetise kadumine oma teekonnal pigem väga erandlik juhtum,“ märkis Kaiv. Omnivas on kõige levinum paki kadumise põhjus selle tuvastamatud andmed – näiteks olukord, kus transportides läheb aadresskaart kaotsi.

Itella pakiteenuste direktori Rauno Parrase sõnul on neil pakkide kaotsi minek pigem üksikjuhtum. „Lõplikult kaduma läheb aastas mõni üksik pakk. Rohkem tuleb ette aga olukordi, kui pakid viibivad erinevatel põhjustel,“ kinnitas Parras, kelle seletuste põhjal on ka Itellas kõige sagedamini probleemiks pakile kantud puudulikud või valed andmed.

„Sellises situatsioonis võib pakk jääda tavapärasest pikemalt terminali püsima. Kuna sorteerimisliin teeb igast pakist pildi ning paki liikumisel jääb igas etapis süsteemi maha kindel ajatempel, siis on saadetiste tuvastamine ka lihtsam,“ lisas Parras.

DPD tegevjuht Rainer Rohtla sõnas, et 2018. aastal saadetud pakkidest läks kaotsi alla ühe protsendi. Ka Rohtla tõi pakkide kadumise põhjusena välja selle, et transpordi käigus võivad pakisildid kaotsi minna või kahju saada. Enamik leitakse siiski üles, eeldusel, et pakis on näiteks saateleht, kust lisainfot leida.

Teise kadumispõhjusena tõi Rohtla välja pakkide hooletu kokku teipimise. „See tähendab, et klient pakib kaubad kahte pakki, tõmbab teibiga kokku ja lisab sildi ainult ühele pakile. Transpordiahelas liigub kaup sõltuvalt sihtkohast läbi mitme terminali ja sorteerimiskeskuse ning pakid tulevad üksteise küljest lahti,“ seletas Rohtla ja tõdes, et sellisel juhul jõuab kohale vaid see pakk, millel on silt küljes.