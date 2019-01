Prints Philip on korduvalt avariisid ja liiklusohtlikke olukordi põhjustanud 

Kuid kuningliku Sandringhami häärberi lähistel elavad inimesed kinnitavad, et Elizabeth II abikaasa on samas kandis tihtipeale liiklusohtlikke olukordi põhjustanud. „Ta oleks paar aastat tagasi mu isa Sandringhamis maanteelt äärepealt välja puksinud,“ väitis Charlotte Tuffnelli nimeline naine sotsiaalmeedias. Tuffnelli meelest peaks 97aastane Philip autojuhtimisest loobuma.

The Guardiani teatel on prints Philip sattunud mitu korda liiklusavariisse ka kuningannat sõidutades, näiteks 1964. aasta juunis.

Üldsust šokeeris, kui eakas prints tabati kaks päeva pärast hiljutist avariid roolist ilma turvavööta. Politsei tegi monarhi abikaasale hoiatuse. Kõmuleht The Sun paljastab nüüd, et kuninglikel Land Roveri maasturitel on omapära: nad ei anna helisignaaliga märku, kui autos istujal turvavöö kinni ei ole. Lehe andmeil on sõidukitel lülitatud see märguanne välja kuningliku paari palvel. Insaiderite kinnitusel oli põhjus lihtne: Elizabeth II ega tema abikaasa ei taha tüütut piiksumist kuulata.