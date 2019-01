KÕIGI PARLAMENTIDE EMA: Suurbritannia parlamendis tuleb järgida arvukaid keelde, käske ja tavasid 

3. Ülikond on paslik. Parlamendiliikmete ametlikuks riietuseks sobib selline, mis pannakse selga ärikohtumiseks või läbirääkimisteks: meestel ülikond, naistel kostüüm. Samas on viimasel ajal esinenud sellest reeglist kõrvalekaldeid: Westminsteri palees on nähtud parlamendiliikmeid nii ilma lipsu kui ka isegi pintsakuta. Mõni on tulnud istungile isegi T-särgis, millele on kantud poliitilisi loosungeid, kuid spiiker pole lasknud neil esineda. 18. sajandil oli veel kombeks kanda parukaid, kuid tänapäeval on need peas vaid spiikril ja parlamendiametnikel. Siiski on ka mõni spiiker paruka kandmisest loobunud. Parlamendiliikmed ei tohi istungisaalis kanda medaleid või teisi aumärke, mis demonstreerivad monarhi soosingut või tänu.

4. Soomusrüü ei sobi. Parlamendiliikmetel pole õigust siseneda parlamendihoonesse soomusrüüs või muus ajaloolises kaitserõivastuses. Kui keegi tabatakse sellises riietuses, siis antakse ta üle politseile.

5. Palvetamine on kohustuslik. Alamkoja iga istung algab palvetamisega. Parlamendiliikmed palvetavad püsti seistes, olles näoga nende selja taga asuva seina poole. See traditsioon pärineb 16. sajandist, kui põlvili palvetada polnud võimalik, sest parlamendiliikmetel olid mõõgad vööl. Vaimulik loeb palve ette valjusti. Alates 1997. aastast on tavaks esitada lisapalve sellal, kui mõni parlamendiliikmetest sureb.

6. Kummardamine spiikrile. Kui alamkoja liikmed lahkuvad istungisaalist, siis nad tavaliselt kummardavad spiikri ees. Arvatakse, et see komme pärineb sellest ajast, kui parlament pidas istungeid Püha Stepheni kabelis, kus spiiker istus altari kõrval ja parlamendiliikmed tegid kummarduse altarile, mitte spiikrile. Järjekordse istungjärgu lõppemisel või parlamendi laialisaatmise korral suruvad alamkoja liikmed istungisaalist lahkudes spiikri kätt.

7. Kohal on mõõgamees. Alamkoja igal istungil on kohal inimene tõelise mõõgaga. Selle ametikoha nimetus on parlamendipolitseinik (Serjeant-at-arms) ja tal on ainsana õigus kanda istungisaalis relva. Alates 2015. aastast on selles ametis Kamal El-Hajji. Tema ülesandeks on pidada istungisaalis korda ja täita spiikri korraldusi, kui on vaja näiteks korrarikkujaid korrale kutsuda või saalist minema viia. Kuid politseinikul endal pole õigust rusikatega vehkima hakata. Kui saalis peaks puhkema kaklus, siis tohib ta sekkuda alles pärast spiikrilt saadud korraldust.

8. Solvangutele pole kohta. Parlamendiliikmetel on keelatud üksteist solvata ja kõik väljendid, mida istungisaalis kasutatakse, peavad olema viisakad ja lugupidavad. Seega ei tohi istungitel kasutada salvavaid sõnu ja väljendeid, sõimata, ropendada, teise esinemist katkestada, vihjata või avalikult öelda, et keegi kolleegidest valetab või on purjus. Ka ei tohi teisi parlamendiliikmeid nimetada seaks, rotiks, lurjuseks, jupatsiks, argpüksiks, huligaaniks, lurjuseks, reeturiks jne. Kui keegi rikub kehtestatud reegleid, siis palub spiiker tal oma sõnad tagasi võtta ja vabandust paluda. Kui mõni parlamendiliige ei kavatse spiikrile kuuletuda, siis võidakse teda karistada ja istungisaalist isegi mõneks ajaks minema saata.

9. Alkohol on out. Alamkoja istungisaalis on keelatud juua alkohoolseid jooke – see keeld käib nii parlamendiliikmete kui ka kõigi teiste sinna kutsutud või sattunud isikute kohta. Sel traditsioonil on taas vanust mitu sajandit. Samas on olemas üks erand ja see puudutab üksnes varakantslerit (Chancellor of the Exchequer , Suurbritannia rahandusminister), kel on lubatud iga-aastase eelarveprojekti ettekande ajal juua kõike, mida ta aga ise soovib. Kõige sagedamini on seda privileegi kasutanud Konservatiivsest Parteist pärit varakantslerid. Näiteks Kenneth Clarke limpsis esinemise ajal viskit, Nigel Lawson eelistas spritzer'it, Geoffrey Howe jõi džinni toonikuga, Benjamin Disraeli armastas brändit, William Ewart Gladstone aga šerrit. Leiboristid on enamasti pidanud paremaks alkoholivabu jooke.