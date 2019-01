OH EI! Puud ei tarbi enam piisavalt süsinikku 

Kliimamuutuste valdkonnas tehakse aina rohkem uurimusi, et leida võimalust, kuidas päästa tulevikus meie keskkonda. Teadlased arendavad tehnoloogiat, mis vähendaks kasvuhoonegaaside emissiooni atmosfääri. Värske uuring tõestab, et see on vajalik, sest me ei tohiks taimede süsinikutarbimise peale lootma jääda.