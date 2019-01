DJ tapeti, sest mängis igavat muusikat 

Intsident leidis aset eelmisel nädalal Nebbi piirkonna ööklubis. Tudeng Jerry Okirworth töötas osaliselt kohalikus meelelahutusasutuses diskorina. Kuna DJ ei mänginud saatuslikul õhtul klubis napsitanud meestele nende lemmiklaule, said nood noore plaadikeerutaja peale vihaseks. Pidutsejad ründasid Okirworthi ning tapsid ta sealsamas.

Nebbi piirkonna volinik William Bob Labeja süüdistab juhtunus eelkõige õnnetuskoha administratsiooni, et ei suudetud DJ-d vihase rahvamassi eest kaitsta. Labeja soovib Uganda väikemaakondades diskorite tegevuse üldse ära keelata, sest see tekitab noortes ebakindlust ning on ohtlik.