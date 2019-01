Riigigümnaasium teeb Narvas kohaliku eestlaskonna murelikuks 

"Mida on viimaste aastate jooksul kindlasti näha olnud, siis õpilased, kes on motiveeritud, proovivad sattuda näiteks läbi olümpiaadi heade tulemuste või rahvusvaheliste võistluste, nn eliitkoolidesse Tallinnas või Tartus. Vaadatakse ka kutsehariduse suunas," rääkis Narva Eesti gümnaasiumi ajalooõpetaja Tanel Mazur ERRi uudisteportaalile

"Esimene on kindlasti lahustumine ja kui Kohtla-Järve probleem on, et eesti ja vene laste vahekord saaks olema üks neljale, siis Narvas saaks see vahekord riigigümnaasiumis olema üks kahekümne neljale ilmselt. Ehk eesti keelt enam ei oleks selles koolis," seletas Mazur, miks Narva eesti kooli õpilased teisi valikuid teevad.