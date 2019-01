Telli kodukoristaja - saad rahulikult Eesti Laulu vaadata! 

USA ettevõtte Hillarys teostatud värske uuring näitab, et Y-generatsiooni ehk ajavahemikus 1979-2001 sündinud põlvkonna hulgas on saanud tavapäraseks koduabilise palkamine. Kõnealusel ajaperioodil sündinud inimesed paistavad silma oma tegususe ja uuendusmeelsusega – seega pole ka ime, et neil ei ole lihtsalt aega kodu koristamisega tegeleda. Fookuses on ju professionaalne elu. Just see on, uuringust lähtuvalt, peamine põhjus, miks koristusteenust kasutatakse. Peale selle tunnistasid noored uuringu tarbeks, et nad lihtsalt ei viitsi koristamisele aega kulutada.

Kodukoristaja palkamisel on suurimateks plussideks aja kokkuhoid, mugavus ja positiivne emotsioon. Samal ajal on tähtis märkida sedagi, et kodukoristuse professionaalil olemas õiged vahendid ja võtted. Tänapäeval on poes meeletult suur valik igasuguseid keemiatooteid ning kõikide omadusi ei teagi. Teatud pinnad vajavad erivahendeid ning osta pudel üht keemiatoodet ja kasutada vaid korra, oleks raiskamine. Teisalt professionaalil on need olemas, seega ei pea endal kappi mõttetuid asju täis ostma.

Väga palju on ka perekondi, kus suurem osa koduseid asjatoimetusi on jäetud naise õlule. Kas see on tänapäeva võrdõiguslikus maailmas aus? Armas mees, kui sa seda loed, siis tea, et sinu naine tahaks ka pärast pikka tööpäeva vedeleda teleri eest (vaadata näiteks Eesti Laulu suurvõistlust ning mõnda sarja) või minna maniküüri ja pediküüri. Miks tema peab pärast pikka tööpäeva alustama järjekordset tööd? Õnnelik perekond on see, kus tööd on jagatud ning ühte osapoolt ei koormata liigselt. Milleks tülitseda nii väikeste asjade pärast nagu igapäevased toimetused? Selle asemel leidke aega üksteise jaoks ning kasutage julgesti professionaali abi.

Tihti kiputakse arvama, et koristaja tellimine on rikaste lõbu, kuid tegelikult ei vasta see tõele. Puhastusfirma Moppi.ee Eesti OÜ esindaja kinnitusel on nende klientuuris inimesi alates üksikvanematest, kes elavad paneelmajade väikestes korterites kuni eramuteni (seda Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis). Küll aga on täheldatud, et nooremad on altimad teenust tellima – vanem generatsioon on oma harjumustes kinni ning mõtlevad, et perenaine pole tõeline perenaine, kui ise ei korista. Lisaks tellitakse üha sagedamini kodukoristus oma eakatele vanematele või vanavanematele, kellel enam silmanägemine pole parim või kellel olukord ei võimalda füüsilist koormust.