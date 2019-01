Jüri Pino | Feminism on matriarhaadi surmakorin 

Viuksun vastu vaid mainitud kahel teemal, et on seda naiste häält kuulda ikka küll. Vaadake meedia kontakte – naised on toimetustes ammu ülekaalus, ajakirjad on puhtalt nende teha, sest mingeid meesteajakirju polegi olemas. Nii et meedia on teie käes tegelikult, tüdrukud.

Ning ma olen kindel, et mu seelikuga ülemused – kes on kõik väga toredad tsikid olnud – said minust ikkagi rohkem palka. Palgalõhe – see on korrutatud, aga, näiteks kallil viimasel kriisiajal räägiti lugu, kuis kuskil putkas aktiivselt hakati naisi meeste vastu vahetama, üheainsa põhjendusega – iga mees on ühtlasi transa. Tööseadus, muide, keelab naistel seda levinud kontoriatribuuti nimega veepaak tõstagi – 19kg, ikkagi. Tibid muidugi tõstavad, sest moodne mees on võrdne ja abipakkumisega ahistama ei lähe.

Ning kuulus palgalõhe, vaadake veel kord asjale otsa, kui miski töö on ohtlik või eelkõige räpane, siis jääb see poistele. Inimesed, kes te teate, misasi on kuivkemmerg, ons keegi kunagi näinud fekaaliauto roolis naissoost sanitaartöötajat? Või kuulnud selle ameti sookvootide nõudmisest. No vat. Juba lapsepõlves suutsid ikka poisid ennast õuest lootusetult ära määrida ega saanud arugi, kui mustad nad on. Milline jutt on muidugi nagu herneid vastu seina pilduda.

Mehe koht on tuhvli all

Punkt on või võib olla, et igasugu õigusi seadustesse pressides kaotavad või on juba kaotanud naised oma hääle seal, kus nad kunagi olid või peaksid olema a-d, o-d ja muidu kuningannad. Ehk siis kodus.

St, kui te hakkate kuskile seadusesse sisse kirjutama, kes mis päeval prügi välja viib või tolmuimejaga kasse hirmutab, muutuvad need tegemised sunduslikeks, ebaloomulikeks ja varemhiljem võib minna võistluseks, kumb nüüd esimesena soovolinikule ahistamise üle kaebama läheb. Sedamoodi on jabur mõelda, aga võib.

Jälle, ega ma täpselt tea, aga kui üritada sõnastada, siis mehepoeg peaks leppima, kui armastavate naisterahvastega jandama hakkab, et tuleb natuke tuhvli alla pugeda. Kui kaugele, ripub iseloomust. Saades vastu kodu, kus seesama armastav naisterahvas korda peab. Teades, kus mis on ja peab olema, kuidas asjad käivad, jõhkralt sellesama mehepoja tuima jõudu ja suuremaid mõõtmeid ära kasutades – nihuta kapp sinna nurka! Tehke, mis tahate, kodus on ja, vana tuhvlialusena, peabki olema matriarhaat.