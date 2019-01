VALIMISPALAGAN TÜRMIS: vangile ei meeldi trellid ja Urmas Reinsalu

Kuna vangid valimistel ei osale, ei pööra poliitikud neile ka tähelepanu. Sellest hoolimata jõuab üksjagu valimispalagani vanglamüüride taha televisiooni ja ajakirjanduse kaudu. Narkokuriteo eest viimased seitse aastat kahes erinevas vanglas veetnud Toomas (nimi muudetud) tunnistab, et valimisteema on aktuaalne ka rootsi kardinate taga.

„Ikka kerkib diskussioon, kes kellele meeldib. Kui sul on kambris telekas, siis ka vaatad. Lehtedest käib meil Postimees. Ega venekeelne rahvas ei vaata telekast valimisstuudiot või debatisaateid, nad ei saa eesti keelest aru. Venelased vaatavad pigem omakeelset Euronewsi või muud sellist,“ räägib Toomas.

Millised on populaarsed erakonnad? „Eks ikka põhitegijad – Reformierakond ja Keskerakond. EKRE tegelasi eriti ei sallita. Nende jutt on nii utoopiline, et isegi harimatu vang saab aru, et nii ei saa asju ajada.“

Toomase sõnul on Keskerakond populaarsem vene rahvusest kodanike hulgas, kuid muus osas kindlat mustrit välja ei joondu. „Eesti 200 on nii uus, neist ka ei räägita eriti,“ tunnistab ta. Küll aga on ta kuulnud Eesti 200 valimisplakatitest, mis hulga pahameelt tekitasid. Samuti olla vangidele hulga nalja pakkunud Indrek Tarandi ja EKRE skandaal. „Eks kõik said aru, et ega Tarandit ei pekstud. Kukkus seal ja üks löök vast tuli ainult,“ muheleb mees.

Toomase sõnul valiks ta ise võimaluse korral Reformierakonda, sest see on mõttemaailmalt talle kõige südamelähedasem. Veel toob kinnipeetav välja, et kõigi vangide ühine näitaja on see, et neile ei meeldi justiitsminister Urmas Reinsalu.

Vangidele valimisõiguse andmine jäi toppama

Eelmisel suvel tegi justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepaneku, et vangidele, kelle karistus kestab kuni üks aasta, võiks erandkorras anda valimisõiguse. Reinsalu rääkis mullu juunis „Aktuaalsele kaamerale“, et kui vangid asuvad kaebama valimisõigusest ilmaolemise üle, siis võib riigikohus anda valimisõiguse kõikidele kinnipeetavatele. See ei oleks ministri sõnul aga õige ning nii soovis ta välja selekteerida kõige kitsama ja ohutuma grupi, keda valima lubada. Pärast seda aga rohkem juttu vangide valimisõigusest pole olnud.