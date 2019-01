PAKANE NÄITAB HAMBAID: uus nädal tõotab krõbedat külma 

Riikliku ilmateenistuse andmetel läheneb laupäeval Poola rannikult rahulik madalrõhulohk Eesti poole ja sunnib kõrgrõhkkonda tagasi tõmbuma. Öö hakul jõuavad lumepilved ja laienevad kiiresti üle Eesti. Ennelõuna lisab lund, pärastlõunal sajupilved hõrenevad. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul. Külma on ööpäevaringselt mandril -10..-14 kraadi, selgema taeva all võib veel kraad-paar madalamale langeda, saartel -5..-9 kraadi.



Pühapäeval on üürikeseks tugevam kõrgrõhuvöönd. Lumehooge on vähe ja enamasti on need nõrgad. Tuul on samuti nõrk. Õhutemperatuur on öösel -15..-20 kraadi, sisemaal langeb kohati -25 kraadini. Päeval on -12..-17 kraadi ning seal, kus on laht ja meri veel jäävaba, on pisut pehmem.



Esmaspäeval tugevneb Soome kohal kõrgema rõhuga ala ja laieneb öösel üle Eesti. Ilm on sajuta, öö on vaikne, päeval hakkab saartest alates kagutuul tugevnema. Külma on öösel -17..-22, sisemaal kohati -25 kraadi. Päeval on -12..-17, meremõjuga rannikul kuni -10 kraadi.



Teisipäeval laieneb Taani lähistelt madalrõhkkonna serv üle Läänemere ja tõstab esmalt kagutuule tugevaks. Lumepilved jõuavad pärast keskööd Saaremaale ja Hiiumaale, hommikuks mandrile ja päeval laienevad edasi põhja-kirde suunas, teeb tuisku. Ida-Eesti jääb kas päris sajuta või saab vaid mõne kerge lumehoo. Õhutemperatuur on saartel -7..-12, mandril -13..-18 kraadi. Öö hakul võib Ida-Eestis -20 kraadi ümbruses olla, hommikuks temperatuur veidi tõuseb, päeval on oodata -5..-10 kraadi.



Kolmapäeval on eemalduva madalrõhkkonna järel veel sajupilvi laialdaselt, Eesti lääneservas võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul on mõõdukas ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel saartel -1..-5, mandril -5..-10, öö hakul võib Virumaal veel paar kraadi madalam olla, päeval -1..-5, Lääne-Eestis võib 0°C lähedale tõusta.