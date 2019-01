Katrin Pauts | Eestlane vääribki viletsat ja odavat kodumaist kraami?  

Kõige tobedam jutt, mida seriaalikonverentsi netist jälgides kuulsin, oli ühelt näitlejalt, kes arvas, et erakanalid mõtlevad meil liiga palju reitingule. Ja tegelikult võiks ikka tõsist ja kvaliteetset asja teha, küll rahvas siis vaataks. Andke andeks, aga see on lambajutt.

Kas tõesti keegi arvab, et jaburaid komöödiaid ja lihtsakoelisi seebikaid, mida kõiki iseloomustab nn madalaim ühisnimetaja - et ka kõige vähenõudlikum ja vähemintelligentsem osa publikust suudab neid jälgida -, tehakse sellepärast, et meie sarjategijad on nii kuramuse andetud ja paremat ei suudagi?

Tõsiseid asju on meil teha proovitud küll - “Varjudemaa”, “Alpimaja”, kas või “Pank”, pluss mõned katsetused, mille pealkirjad minulgi meelest läinud, sest need jäid vaid ühe hooaja pikkuseks. Kas neid vaatasid rahvamassid? Kaugeltki mitte, sest muidu oleks neid ju õnnelikult edasi tehtud. Hea sari, aga vaadatavus praktiliselt miinusmärgiga, nentis TV3 endine programmijuht Urmas Eero Liiv ühe nimetet sarja puhul. Ka temal oli kurb meel.

Võib vast teha julge järelduse, et mida nõudlikuma maitsega tarbija, seda väiksem on tõenäosus, et ta leiab kodumaisest toodangust miskit, mis teda kõnetaks. Ta läheb ja istub Netlixi ette ning tellib Amazonist välismaa raamatuid.

Kuna inimene kipub asju ikka oma mätta otsast vaatama, näibki talle, et kogu rahvast kiusatakse mingi saasta tootmisega. Urmas Eero Liiv on aga minu Facebooki-seinal sedagi kinnitanud, et välismaiste kvaliteetsarjade vaadatavus on Eestis kah väga väike. Pisikesel turul tulebki rõhuda võimalikult laiale rahvamassile ehk nn madalaimale ühisnimetajale.

Nagu ülinõudlikke ja -intelligentseid inimesi on igas ühiskonnas vähe, on neid seda vähem pisikeses riigis. Olgem ausad, isegi keskpärase maitse ja aruga publikut on meil liiga vähe. Neilegi ei tasu toota, mis veel rääkida sellest kröömikesest, kes eeldab, et Eesti teleprodutsendid peaksid neile pakkuma Netflixi-kvaliteediga sarju. Või et kirjanik oma teost mitu aastat nikerdab.

“Õnne 13” tootja Raivo Suviste põrutas hiljuti raadioeetris välja, et inimeste arv, kellele on rahaliselt tasuv midagi teha, algab viiest miljonist. Peab taas kiruma, et meil kahjuks puudub jõude istuv aadel, kes viitsiks kultuuri ja meelelahutusega tegelda hobi korras ja poolmuidu, mitte endale leivakannikat lootes.