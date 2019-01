Ennustusliinid – miks helistada ja kuidas need toimivad? 

Elus on palju valikuhetki, mil ollakse dilemma ees, kuidas edasi liikuda. Sel hetkel tuntakse, et on vaja kedagi kusagilt kaugemalt (ja kõrgemalt), kes suunaks õigesse suunda. Kas mul on mõtet minna välismaale tööle? Kas minuga oldi siiras? Kas selle keerulise suhte nimel tasub pingutada? Kas peaksin kindlasse kohta raha paigutama? Kas keegi pillub mulle kaikaid kodaratesse?

Oluline on teada, et ennustajat ei tohi tagant sundida – kiirustades soovitud tulemuseni ei jõua. Mõned minutid läheb aega, et ennustaja energiakanalid avaneksid ja ta tunnetaks olukorda. Rohkem läheb aega suhteteemadele vastamisel, sest sellel on palju erinevaid tahke ning olukord võib pidevalt muutuda. Kindlasti ei tohiks arvata, et ennustaja venitab tahtlikult kauem. Ennustusliini eesmärgiks on, et klient jääks rahule. Klientide rahulolust annab tõestust see, et tihti on liin kinni ning löögile pääsemiseks võib minna aega.