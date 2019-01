VIDEO | IKKA JUHTUB! Hiina pere avastas pärast kaht aastat, et nende lemmikloomaks on koera asemel karu

Tiibeti mastif AFP/Scanpix

Hiina perekond avastas hiljuti, et nende koduloomaks soetatud kutsikas polegi tegelikult koer, vaid hoopis karu. Et pere viimaks viga mõistaks, kulus neil kaks aastat, vahendab Asia One