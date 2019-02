„Eesti laulu“ poolfinalist ansambel Iseloomad: saime kokku nii, et kõigil liikmetel kripeldas bänditegemise tahe 

Siim: Kolm.

Millest teie võistluslugu „Kaks miinust“ räägib?

Siim: See on mõnes mõttes naer-läbi-pisarate-võtmes lugu sellest, et meie ümber on liiga palju negatiivsust. Liiga palju.

Vilho: See on kihvt lugu. Ma olen ise bluusifänn ja loos on olemas konflikt, nagu vanades heades bluusilugudes või ürgsetes kantrilugudes – helikeel ise võib olla täiesti rõõmsameelne, aga tekst on samal ajal justkui negatiivne. See sümbioos mõjub teraapiliselt. Kuulad teksti ja mõtled, et päris halvasti on, jah, aga samas tekib sul kuidagi hea tunne.

Lauri: See pole kuidagi irooniliselt mõeldud, et meie ümber on palju negatiivsust, vaid me mõtlemegi nii. Vahet pole, kas tegu on peagi algava poliitheitlusega või meelelahutussaatega, kus üritatakse igaühele ära panna.

Kuidas edasipääsust teada saades reageerisite?

Vilho: Olime stuudios salvestamas. Varasemalt on päeval ette helistatud ja edasisaamisest teavitatud, kuid palutud see saladuses hoida. Küsisin õhtul kella seitsme ajal Siimult, et kas talle on helistatud. Ei olnud. Mõtlesime, et vaatame siis uudistest, kes edasi said. Alguses me ei näinudki ennast nimekirjas, sest bändinime kirjapilt on veel silmale võõras. Lõpuks ikka nägime enda nime ka.