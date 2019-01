Kuidas Rahvasteliit hindas Eesti uimastipesaks 

Tairo Lutter

„Rahvasteliit (ÜRO eelkäija) on saanud mulje, et Eesti on uimastusainetega salakaubitsemise pesa, kuna meile tuleb neid uimastusaineid mitukümmend korda rohkem kui meie ametlikkude asutuste poolt aruandeis näidatud,“ võtavad ajalehed 1929. aastal lühidalt kokku Rahvasteliidu uimastusainetega salakaubitsemise vastu võitlemise komisjoni raporti.