Kristiina Heinmets-Aigro meenutab noorpõlve Lasnamäel: oli tavaline, et tüdrukud olid omavahel ära jagatud 

„Mäletan, et olin teel ülikooli (Kristiina õppis EBSis – toim.), jalutasin kesklinnas, kui mingi hetk tundsin, et üks auto jälitab mind. Siis ta kiirendas ja keeras mu ette. Sealt astusid välja neli meest tumedates mantlites ja mustade päikeseprillidega,” meenutab Aigro, et jooksis mingisse poodi ja peitis ennast mitu tundi tundi ühe maja koridoris.