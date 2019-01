Eesti haiglates jagatakse lapseootel emadele umbluukirjandust: „Oksendamine võib peegeldada ämma vastumeelsust lapse saamisele.“ 

Üks lapseootel naine jutustas Eesti Päevalehele loo, kuidas ta sai Pelgulinna sünnitusmaja rasedate joogas šoki, kuna tunni alguses jagati raamatut „Beebi, looduslikult ja loomulikult”, milles oli ka näiteks peatükk „Beebi ravimine looduslike ja homöopaatiliste vahenditega”. Kodus sirvides leidis ta raamatust koha, kus oli kirjas: „Oksendamine võib peegeldada vastumeelsust lapse saamisele, kusjuures vahel ei pruugi see olla naise enese vastumeelsus, vaid kellegi lähedase – mehe, ema või ämma oma.”

Joogatundi läbi viinud Aale-Triinu Sonn sõnas, et raamat ei ole tema tegevusega otseselt seotud ja lisas, et ta on raamatuid jaganud heade kavatsustega, nende sisu kommenteerimata.