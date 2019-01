Muusika Ansambel Must Hunt vahetas lauljat, Laura Pritsi asemel nüüd Freddy Tomingas Ohtuleht.ee , täna, 07:18 Jaga:

KRISTJAN LEPP

2018. aasta märtsis tegutsemist alustanud rock-bänd Must Hunt esitleb uut lauljat, kelleks on ansamblites Magnetic Band, Shanon ja Revals tuntust kogunud andekas laulja Freddy Tomingas.Bändi endine solist Laura Prits kommenteerib lauljavahetust: “See otsus sündis loomulikult ja asjade käigust oli teadlik kogu bänd. Soovin kuttidele edu ja usun, et Musta Hundi nime kuuldakse tulevikus veel väga palju. Mind aga võib näha lavalaudadel rokkimas bändiga Ziggy Wild, ning lisaks muusika kirjutamisele ja esinemistele on mul plaanis ka paar muusikavälist projekti.”Marko Atso lisab: “Must Hunt on tegutsenud alles kümme kuud, ja mul on hea meel, et enne suuremat rallit meil bändis kõik asjad paika loksusid, kuna kõige olulisem on, et igaüks tunneb ennast sada protsenti hästi ja õiges kohas, ükskõik, mida ta parasjagu teeb. Laura on suurepärane laulja ja saab oma energia panustada enda projektidesse, mis on tema puhul õigeim valik. Must Hunt jätkab uue plaadi materjali kirj