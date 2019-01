ÕL VIDEO | Ewert and The Two Dragons: iga uus plaat on alati kõige parem 

"Igal inimesel on ühel hetkel vaja mingisugust hingamisruumi. Selle me ka võtsime," lausus Ewert Sundja vahetult pärast galat. Draakonite neljas stuudioalbum "Hands Around the Moon" nägi ilmavalgust möödunud aasta 23. novembril ning valmis koostöös produtsendi Sander Mölderiga. "Mul on ülihea meel, et siis kui me kõige rohkem vajasime värsket õhku, sattus tuppa Sander Mölder, kes tõi julgust, pealehakkamist ja katsetamist. Saime kogu selle protsessi juures tunda ennast vabalt - see kandis ka kogu seda plaati."