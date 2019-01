ÕL VIDEO | Aasta popalbumi võitja NOËP: kaks lugu selle plaadi pealt on kirjutatud Thames´i jõel 

Kõpperi sõnul on lühialbumile kokku pandud lood, mis on kirjutatud kahe aasta jooksul. "Kuna mul otsest bändi pole, siis on äge kirjutada inimestega." Plaadil teeb kaasa Briti duo Tough Love, kellega kohtuti Londonis ühe muusikasessiooni käigus. "Mul oli lugu enam-vähem valmis kirjutatud - sõnad, viisid ja konseptsioon, aga midagi oli puudu. Nad kuulasid seda ja siis üheskoos tegime sellest ühe versiooni. Tänu sellele jõudis lugu selle vormini, mis ta täna on," räägib Kõpper loo "Offside" valmimisest.