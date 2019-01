ÕL VIDEO | Aasta naisartist Lenna Kuurmaa: kui sa oled lapsevanem, siis töö ei ole enam nii tähtis - mitte kunagi! 

Lenna sõnul oli möödunud aasta õpetlik mitmes sfääris, aga eelkõige loomingulises osas. "Olen plaate erinevate kooslustega küll teinud, aga see album oli kõige rohkem minu," sõnas lauljanna. "See on esimest korda, kui seda kõnet lugedes tundsin suuremat vastutust."

Auhinda vastu võttes tänas Kuurmaa lisaks muusikutele, produtsendile Raul Ojamaale ja muusikamänedžerile Toomas Olljumile enda tütreid. "Peaaegu 10 aasta jooksul on palju muutunud. Me ei ole need, kes olime eile. Emaks saamien on mind muutunud - Kui sa oled lapsevanem, siis töö ei ole enam nii tähtis, mitte kunagi. Mul on lihtsalt hea meel, et nad lubavad seda mul teha."