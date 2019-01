Heini Vaikmaa: "Kui Mahavok juba nüüd oma urust üles leiti, siis küllap leitakse edaspidigi." 

Samas ei taha ta kuidagi nõustuda võimaliku oletusega, et nimetatud auhind võiks vihjata finišijoonele jõudmist. „Meil on kahe plaadi jagu värsket muusikat, ehk nii vokaalpalu kui ka instrumentaalmuusikat. Mahavoki viimane album „Galaktika“ ilmus ju pea kümme aastat tagasi ning müüdi praktiliselt kohe läbi. Nii et nõudlust meie järele peaks olema. On rõõm tõdeda, et kuigi Mahavoki asutamisest saab tänavu juba 37 aastat, pole me ka raadiojaamadest kadunud. Seal kõlab ennekõike meie varasem looming – tänu ennekõike meie solistile Kare Kauksile.“ Vaikmaa kinnitusel elab Kare praegu küll Rootsis, kuid jõuab Tallinna galaõhtule. Küll ei andnud Vaikmaa välja vekslit, et lauljanna koos Mahavokiga ka lavale astub. „Las see jääda pigem üllatuseks, kes meil solistidena üles astuvad,“ sõnas Vaikmaa.