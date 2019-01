Maailm VÕLTSINGUKAHTLUS: Berliini politsei peatas Hitleri maalide oksjoni Toimetasid Greete Kõrvits ja Aadu Hiietamm , täna, 10:44 Jaga:

Üks kolmest müügile pandavast Adolf Hitleri loodusmaalist. Kunstilist väärtust neil ekspertide sõnul eriti ei ole. Reuters/Scanpix

Berliinis pidi neljapäeva õhtul oksjonil müüki minema kolm Adolf Hitleri nooruspõlves maalitud teost. Vahetult enne oksjoni algust viisid politseinikud need maalid endaga kaasa. Põhjenduseks toodi, et tõenäoliselt on tegemist võltsingutega.